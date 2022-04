A2A, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

A2A

(Teleborsa) - L’odierna Assemblea ordinaria diha approvato il bilancio per l’esercizio 2021 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire unda mettere in pagamento dal 25 maggio 2022 (data stacco cedola n. 25 il 23 maggio 2022) e record date il 24 maggio 2022.I soci hanno inoltre autorizzato - previa revoca della deliberazione di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021, per quanto non già utilizzato - l’Organo Amministrativo ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.