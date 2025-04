Banca Sella, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,0764 euro

(Teleborsa) - L'ha approvato all'unanimità il bilancio 2024 e la destinazione dell'utile di esercizio con un dividendo pari a 0,0764 euro per azione, per complessivi 51,1 milioni di euro, pari al 30% dell'utile.Banca Sella ha chiuso ilcon un utile netto di 170,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 157,3 milioni di euro dell'anno precedente. Il Roe si è attestato al 17,3%. Ulteriormente rafforzata la tradizionale solidità patrimoniale, con il Cet1 a 20,69% e il Total Capital Ratio a 22,52% (erano 19,27% e 21,78%). L'indice LCR è stato pari a 250,13%, mentre l'indice NSFR a 159,51% (per entrambi, i limiti minimi previsti sono pari a 100%).