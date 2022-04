Aspi, assemblea approva bilancio 2021

Atlantia

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria diha approvato il bilancio del 2021, approvando inoltre la proposta di destinazione del risultato di esercizio, pari a quasi 682 milioni di euro, a riserva utili portati a nuovo.In vista del perfezionamento della cessione delle azioni di Aspi detenute daal consorzio guidato da Cdp, previsto per il 5 maggio, l'Assemblea ha deciso per la, per il rinnovo del CdA e la nomina del presidente.