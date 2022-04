BCE, Visco: "molto probabile" stop ad acquisti netti di titoli con il programma App a giugno

(Teleborsa) - Alla"è molto probabile" che si decida di concludere gli acquisti netti di titoli con il programma App con giugno. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia,, in una intervista a Cnbc."Poi la questione è cosa faremo sui tassi", ha aggiunto, e sul concetto che potrebbero essere alzati "un po' di tempo dopo". "Va definito – ha precisato –, potrebbe essere durante il terzo trimestre, potrebbe essere a fine anno e deve essere graduale". Visco ha comunque ribadito che per quel che riguarda la linea monetaria al Consiglio BCE "vogliamo gradualismo, opzionalità e flessibilità"."Non abbiamo obiettivi sui, ma ovviamente ci sono conseguenze dei cambi dell'euro e la questione è se questo può portare a ulteriori aumenti dell'", ha affermato il governatore della Banca d'Italia in riferimento ai minimi pluriennali toccati dall'euro sul dollaro.Proprio in merito al tema dell'inflazione, Visco ha sottolineato che al momento nell'area euro non si osservano aggiustamenti sui"sufficientemente veloci" per "disancorare le attese di inflazione". "Ma dobbiamo monitorare attentamente data l'estrema incertezza degli sviluppi sulla guerra, i suoi effetti suie sulla disponibilità di", ha aggiunto. "Penso che dobbiamo essere cauti, aperti e che dobbiamo anche essere prudenti", ha infine sottolineato il governatore.