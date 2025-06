Elica, azioni proprie al 6,78% del capitale sociale

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 28 maggio e il 13 giugno 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 1,42euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.212.581 azioni ordinarie, pari al 3,49% del capitale sociale, per un controvalore pari a 4.848.449 euro.Al 13 giugno, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.291.598 azioni proprie, pari al 6,78% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,36%.