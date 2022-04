Digitale, Mitd: aggiudicato bando per isole minori

(Teleborsa) - Aggiudicato ilsulla connettività delle isole minori con il quale partiranno i lavori per portare la connessione internet ultraveloce alle isole minori italiane delle regioniCon due mesi di anticipo rispetto alle tempistiche previste dalè stata aggiudicato da Infratel Italia il bando di oltreper la progettazione, la fornitura e posa in opera dei cavi sottomarini in fibra ottica e relativa manutenzione. La gara è stata assegnata ad Elettra Tlc, unico offerente."Negli ultimi mesi abbiamo avviato tutte le gare previste dalper portare internet veloce in tutta Italia, nelle zone remote, dove è più difficile arrivare e neicome scuole e strutture sanitarie. L'aggiudicazione dei 45 milioni di questo bando per lenel percorso che abbiamo tracciato verso un'Italia sempre più digitale, e per non lasciare indietro nessuno" ha dichiaratoministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale.fa parte degli interventi previsti dalla Strategia nazionale per la Banda ultra larga, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 2, investimento 3.1.5 Isole Minori) con risorse anticipate a valere su fondi per lo Sviluppo e la Coesione del Ministero dello sviluppo economico. I lavori dovranno essere terminati entro il