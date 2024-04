IRETI-Comune di Torino, "Cabine d'artista": proclamati i vincitori nel segno della sostenibilità

(Teleborsa) - Annunciati i vincitori del bando “per raccontare ispirate ai valori della sostenibilità ambientale e socialema sono accomunate da originalità ed efficacia comunicativa. La Giuria, che ha valutato le proposte sia sul piano artistico, sia sull’aderenza ai temi del bando – dal territorio alla decarbonizzazione, dalle fonti rinnovabili all’economia circolare -, è stata presieduta dastorica dell’arte, critica, curatrice e professoressa all’Università di Bologna, e composta da rappresentanti di IRETI e della Città di Torino.Di seguito1° classificato:Mimesi. Restituzione energetica”; 2° classificato:“Le case del futuro” ; 3° classificato:“Verde dono” ; 4° classificato:“Il supereroe Greenpulse”; 5° classificato:– “Celle-ci n'est pas une fille”“Il bando è riuscitoattraverso un progetto di valore che affianca il nostro forte impegno per il rinnovo e la resilienza della rete elettrica di Torino, che stiamo mettendo a terra grazie a un ambizioso piano di investimenti pluriennale, arricchito anche da due progetti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 44 milioni di euro – dichiaradirettore Distribuzione Energia Elettrica IRETI –. In questi giorni abbiamo già avviato i contatti con i vincitori per dare il via alla progettazione operativa sulle cabine, che permetterà di migliorarne l’aspetto estetico unendo arte e tecnica, attraverso messaggi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione che accomunano il Gruppo Iren e la Città di Torino”.L’assessore alle Politiche giovanili della Città di Torino ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa che promuove la creatività giovanile e dà a cinque diversi street artist under 35 l’opportunità di esprimersi, creando opere d’arte su temi attuali e soprattutto sentiti dalle e dai più giovani, quali la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale.