Intesa Sanpaolo, assemblea rinnova CdA: confermati Gros-Pietro e Messina

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti dicon 10.540.605.474 voti favorevoli, pari al 96,85511% sulle azioni ordinarie rappresentate ha confermato confermati Gian Maria Gros-Pietro alla presidenza, Carlo Messina alla carica di amministratore delegato e Paolo Andrea Colombo alla vicepresidenza.Determinato in, di cui 14 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.Per ladi maggioranza, presentata da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, sono stati eletti 14 consiglieri: Gian Maria Gros-Pietro, Paolo Andrea Colombo, Carlo Messina, Franco Ceruti, Paola Tagliavini, Liana Logiurato, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Maria Cristina Zoppo.Per ladi minoranza delle Sgr sono stati eletti 5 membri: Daniele Zamboni, Maria Mazzarella, Anna Gatti, Alberto Maria Pisani, Roberto Franchini. Nel dettaglio, la lista 1 ha ottenuto voti favorevoli pari al 76,51463% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea, la Lista 2 al 22,76285%.L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il bilancio d’esercizio 2021 della Capogruppo e la destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.