Intesa Sanpaolo, nuovo piano di azionariato

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione relative alle due iniziative di Long Term Incentive (LTI) legate al nuovo Piano di Impresa 2022-2025 e ai risultati complessivi raggiunti a fine Piano: il Performance Share Plan (PSP), piano basato su azioni rivolto a tutto il management del Gruppo, e il Lecoip 3.0, su cui nella notte è stato raggiunto un accordocon le Organizzazioni sindacali. Entrambe sono state approvate a larghissima maggioranza, rispettivamente il 96,1% e il 98,2%.Con queste misure Intesa Sanpaolo, avendo come abituale riferimento i principi di inclusione e merito e l’orientamento a risultati sostenibili nel tempo raggiunti attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le persone che vi lavorano, conferma di voler perseguire una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, un’elevata patrimonializzazione e una marcata connotazione ESG (Environmental, Social, Governance).Il nuovo Lecoip 3.0 - spiega la banca in una nota - è rivolto a tutte le persone in servizio a tempo indeterminato (incluse quelle con contratto di apprendistato professionalizzante) e prevede un apprezzamento minimo del 4% del capitale protetto in caso di raggiungimento del livello target del KPI (obiettivo manageriale) di ESG (Environment, Social, Governance), composto da tre indicatori individuati nel Piano d’Impresa 2022-2025, indipendentemente dall’andamento del titolo.sono: Environment/Ambiente: Nuovo credito per la green/circular economy e la transizione ecologica con particolare focus sul supporto della transizione di Corporate/PMI - peso 40%; Sociale: Numero di persone che abbiano completato con successo i percorsi di re-skilling e up-skilling con ricollocazione nel caso dei primi sui job di atterraggio - peso 40%; Governance: percentuale di donne nelle nuove nomine in posizioni senior (-1 e -2 livelli organizzativi dal CEO) - peso 20%.Con le Organizzazioni sindacali sono stati inoltre sottoscritti accordi relativi aidi risultato per il personale del Credito (PVR 2022) e delle compagnie assicurative con la previsione di uno specifico “welcome bonus per il Piano 2022-2025” di 1.300 euro - in aumento rispetto al Lecoip dello scorso Piano 2018-2021 - che sarà reso disponibile entro il mese di luglio 2022 e che i colleghi potranno destinare al Lecoip.L’accordo sul PVR 2022 ha previsto un aumento del premio base che interessa oltre 36.200 colleghi, confermando la maggiorazione di 120 euro per i colleghi con RAL sino a 35.000 euro ed introducendo la maggiorazione 75 euro per i colleghi con RAL tra 35.000 e 37.000 euro, misure previste anche per le persone con rapporto di lavoro a tempo parziale per le quali non sarà più considerata l’equivalente RAL a tempo pieno.Gli accordi prevedono inoltre che, a differenza degli altri anni, per le filiali della divisione Banca dei Territori il premio di eccellenza sarà pagato a tutte le filiali che raggiungano un risultato della scorecard almeno pari a 100.Le stesse misure sono state adottate nei confronti delle persone delle società assicurative del Gruppo.