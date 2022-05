Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,57%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Italgas

Terna

mid-cap

Alerion Clean Power

Edison R

Ambienthesis

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 36.242,5, e chiude a 36.152,3, con un ribasso di 208,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 370, dopo aver iniziato gli scambi a 371.Tra i titoli del, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,81%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, performance infelice per, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dell'1,08% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,09% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dell'1,27% rispetto alla seduta precedente.