WINDTRE: “Prosegue la cooperazione con le associazioni dei consumatori”

(Teleborsa) -

Continua l'impegno di WINDTRE in collaborazione con le Associazioni dei consumatori per promuovere iniziative volte a favorire un uso consapevole delle tecnologie digitali. In seguito alla firma del protocollo di cooperazione con Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e U.Di.Con., l'azienda annuncia in una nota di aver avviato i programmi "Welcome to WINDTRE" e "Sustainability road".



L'iniziativa "Welcome to WINDTRE" — spiega la nota — è nata con l'obiettivo di valorizzare la relazione tra WINDTRE e le Associazioni di categoria attraverso una serie di incontri che hanno coinvolto il management dell'azienda e i rappresentanti dei consumatori in un confronto sullo stato di salute del settore delle telecomunicazioni e sullo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie di rete.

Attraverso il programma "Sustainability road" è stato presentato il piano di sostenibilità di WINDTRE con un focus sul tema della cittadinanza digitale. In particolare sono state illustrate le iniziative "NeoConnessi", che ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle competenze digitali dei bambini e degli anziani e "Borghi Connessi" che mira ad accompagnare la crescita dei piccoli centri italiani grazie a connettività e tecnologie smart.



Oggetto del programma anche i percorsi Diversity&Inclusion, che valorizza la gender equality e garantisce una sempre più ampia accessibilità digitale alle persone con disabilità e Carbon Neutrality per il contenimento delle emissioni di CO2. Il protocollo — evidenzia la nota — proseguirà con un dialogo sui temi della Transparencye della Dissemination, per trovare nuove e più efficaci forme di divulgazione relative alle questioni chiave per il settore telco, grazie al confronto attivo e costruttivo con le Associazioni dei consumatori.