Bonus edilizia, CNA: "Fortemente contrari all'obbligo di qualificazione SOA"

(Teleborsa) - "Siamo fortemente contrari all'introduzione dell'obbligo della qualificazione SOA per le imprese che effettuano lavori legati ai bonus dell'edilizia. Sarebbe in evidente contraddizione con l'orientamento di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento". È quanto sottolinea lain un comunicato commentando alcuni emendamenti presentati da più gruppi parlamentari e segnalati come prioritari alche prevedono l'"Gli unici effetti concreti dell'estensione della qualificazione SOA – prosegue la CNA – sonoescludendo dal mercato delle lavorazioni edilizie circa l'80% delle imprese, maggiori oneri a carico delle imprese, l'aumento del giro d'affari per le società autorizzate al rilascio delle SOA, penalizzare i cittadini-clienti. Lecome evidenziano i recenti interventi su criteri e modalità per la cessione dei crediti".CNA sottolinea che l'obbligo della qualificazione SOA "altera in modo ingiusto i meccanismi fondamentali del libero mercato, introducendo ex-lege una. L'esperienza – conclude la Confederazione – mostra che le SOA non rappresentano in alcun modo un sistema in grado di garantire la qualificazione delle imprese, tantomeno quella per gli interventi effettuati sugli immobili, e non è assolutamente lo strumento per arginare episodi di frodi e imbrogli. CNA, pertanto, sollecita Governo e Parlamento a non procedere all'estensione dell'obbligo della qualificazione SOA".