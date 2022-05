BPER spicca il volo dopo risultati e giudizi analisti

BPER

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia in vetta al paniere del FTSE MIB, con una performance decisamente positiva del 10,88%. A sostenere il titolo concorrono i solidi risultati presentati la vigilia e l'attesa per il nuovo piano a giugno, che potrebbe portare con sé novità sul futuro della banca. Nel frattempo è arrivato anche qualche giudizio positivo dagli analisti, come Barclays che conferma un equal weight e indica un TP di 1,80 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,596 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,733 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,504.