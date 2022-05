Elica sceglie Iberdrola per fornitura 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili

Elica

Iberdrola

(Teleborsa) -, azienda leader globale nella produzione e commercializzazione di cappe e piani aspiranti e motori elettrici per elettrodomestici e percaldaie da riscaldamento, muove un altro importante passo nella direzione delle energie rinnovabili e di una produzione sempre più sostenibile.Dopo l’annuncio, nel gennaio scorso, dell’ottenimento della certificazione di idoneità al funzionamento a idrogeno dei motori della controllata EMC FIME, Elica prosegue il percorso di riduzione dell’impatto ambientale attraverso un nuovo accordo per la fornitura di energia elettrica con, uno dei leader mondiali dell’energia rinnovabile: nel 2022 Elica sarà in grado di abbattere le proprieemissioni di oltre 4.000 tonnellate in Italia, pari a circa il 20% delle emissioni totali di Gruppo.Elica genera un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, con un’imponente piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, impiegando oltre 3.200 dipendenti. In Italia, dove Elica ha il suo polo di riferimento per le produzioni alto di gamma,l’azienda utilizza circa il 50,4% dell’energia consumata a livello di Gruppo.