Elica, conclusa la seconda tranche di buyback

Elica

Società attiva nel mercato delle cappe da cucina

(Teleborsa) -ha reso noto che il 3 aprile scorso si è, avviato in data 6 novembre 2023, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023.Tra il 6 novembre 2023 e il 3 aprile 2024 Elica hacomplessivamente(pari allo 0,55% del capitale sociale), per unpari ae un prezzo medio ponderato per il volume di 2,06 euro.A seguito degli acquisti effettuati, Elica detiene un totale di 1.326.173 azioni proprie, pari al 2,09% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, buona la performance dellache si attesta a 1,9 euro, con un aumento dell'1,60%.