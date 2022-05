L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+3,32%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 7.735,4, dopo un esordio a 7.604,2.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante dell'8,91% sui valori precedenti.Vola, con una marcata risalita del 4,30%.Brilla, con un forte incremento (+4,3%).Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,76% sui valori precedenti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,63%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,41%.Tra le azioni del, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,98%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,61%.