OCSE, leading indicator aprile conferma tentennamento Eurozona

(Teleborsa) -. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall'Organizzazione, che però vedono l'Eurozona tentennare per effetto della guerra in Ucraina.Per il mese di aprile, ilche anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato ain linea con il mese precedente.da 100,3 precedente. Tra i paesi membri, in Francia l'indicatore cala a 99,1 da 99,3 punti, mentre in Germania a 100,3 da 100,5. In Italia, il leading indicator scende a 100,2 da 100,4 punti.L'indicatore economico anticipatore dela 100,6 punti, quello deglia 100,1 e quello dellascende a 100 punti da 100,3.