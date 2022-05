F2i acquisisce Althea Group da Permira

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per, attiva nella gestione integrata di infrastrutture biomedicali a favore di ospedali pubblici e privati.Si tratta deleffettuato in pochi mesi da F2i per conto del, lanciato nel corso del 2021. Il fondo ha già raccolto oltre 1,2 miliardi di euro e si appresta a raggiungere nei prossimi mesi l’obiettivo di 1,5 miliardi, portando così a circacomplessivamente affidate da investitori nazionali ed esteri a F2i nei quattro fondi attualmente in gestione.L’operazione, il cui closing è previsto entro il terzo trimestre dell’anno, prevededa parte di F2i, con l’unica eccezione di quelle svolte in Gran Bretagna e Irlanda che sono state acquisite dall’asset manger DWS, attraverso Inframedica. Il perimetro acquisito da F2i ha registrato nel 2021 un fatturato pari a circa 305 milioni di euro.Il gruppo Althea opera in Italia con 1.500 addetti, di cui 900 ingegneri e tecnici, ed è partner tecnologico di oltre 230 ospedali pubblici e privati. Con il supporto di F2i, il Gruppo intende svolgere un ruolo da protagonista nel necessariodi cui il nostro sistema sanitario, nel suo complesso, ha urgente necessità daot l'elevatissimo tasso di obsolescenza delle apparecchiature mediche.