Spindox acquisisce il controllo di Six Consulting da ex CEO Foglino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha, già detenuto da Luca Foglino. Foglino, ex CEO di Spindox uscito dalla società a fine marzo per divergenze sulla gestione, è parte correlata, in quanto detentore di 1.324.780 azioni di Spindox, pari al 22,08% circa del capitale.Six Consulting era già partecipata da Spindox con una quota del 20%, per cui con l'operazione la stessa Spindox ne. Il prezzo per l'acquisto del 40% è stato determinato in, corrispondente al riconoscimento di un Equity Value di 1.250 euro migliaia per la totalità del capitale sociale. Tale prezzo è stato corrisposto totalmente in contanti in data odierna.L'operazione consente di rafforzare il posizionamento del gruppo Spindox nell'ambito della consulenza tecnologica applicata ai processi dell'industria automobilistica, con particolare riferimento al segmento luxury car, che trova nella cosiddetta Motor Valley modenese il suo territorio d'elezione, si legge in una nota. Ai clienti del comparto automotive Six Consulting offre oggi servizi di Governance e Project Manager, di Business Process Execution e di Business Process Reengineering.Al termine dell'esercizio 2023 Six Consulting ha registratoper 1.939 migliaia di euro, unpari a 558 migliaia di euro, unpari a 443 migliaia di euro, con un patrimonio netto pari a 1.401 migliaia di euro.