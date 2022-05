Seduta tonica per l'indice dei titoli bancari in Italia (+1,17%), acquisti a mani basse su Unicredit

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Unicredit

BPER

Intesa Sanpaolo

listino milanese

Credem

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in tono positivo, nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'Ilha aperto a 7.959,2, in aumento di 95,34 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato con debolezza a 84, dopo aver avviato la seduta a 84.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,92%.Bene, con un rialzo del 2,44%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,14%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,37%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,88%.Tra ledi Milano, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,50%.