Banca Ifis lancia PMIheroes, podcast racconta PMI impegnate nella sostenibilità

Banca Ifis

(Teleborsa) -dà voce alle PMI concretamente impegnate nella sostenibilità con il nuovo progetto di storytelling multimediale "PMIheroes, i supereroi delle imprese italiane": una serie di undici podcast dedicati ad altrettante piccole e medie imprese che si sono contraddistinte nei loro rispettivi settori di appartenenza per l’impegno nella sostenibilità., sono alcuni degliapprofonditi attraverso le storie delle imprenditrici e degli imprenditori intervistati da alcune delle voci più conosciute al grande pubblico della radio e non solo: Petra Loreggian, speaker su RDS, Andrea Signorelli, giornalista e podcaster per Wired e la Stampa, Andrea e Michele di Radio Deejay.“Attraverso questo progetto di storytelling multimediale” – ha dichiarato. Un progetto di comunicazione che mette al centro le persone e testimonia l’impegno di Banca Ifis nel sostenere le PMI italiane nella transizione sostenibile e che si sposa perfettamente con la nostra nuova campagna pubblicitaria ‘Se è la tua Banca la riconosci subito’”.Il podcast, realizzato in collaborazione con l’agenzia GOODmood, verrà distribuito attraverso i canali digitali della Banca: sito internet, canali social, principali piattaforme di podcasting (Spreaker, Spotify, Google Podcast, etc.), e Youtube.Il racconto di PMIheroes non si esaurisce con il podcast. Banca Ifis, infatti, racconterà le migliori competenze del nostro Paese con interviste e reportage multimediali attraverso i diversi settori e territori del nostro tessuto produttivo. Il risultato è un percorso a tappe che ha l’obiettivo di creare una cultura d’impresa attenta ai temi della sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance.