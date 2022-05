Sogefi, necessaria integrazione CdA per equilibrio tra generi

Sogefi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo) haall'interno del board. Il CdA, si legge in una nota, ha infatti "preso atto che l'attuale composizione dell'organo amministrativo - in esito alle votazioni espresse dall'assemblea che ha nominato il consiglio per il triennio 2022-2024 - richiede un'integrazione ai fini del rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente".Il CdA ha pertanto deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2022, alle ore 9.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 luglio 2022, medesimo orario. Viene previstoe la nomina di un consigliere del genere meno rappresentato.