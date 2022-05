Deutsche Bank torna all'utile in Italia e riorganizza attività di banca commerciale

gruppo tedesco

(Teleborsa) -la controllata italiana delche riunisce buona parte delle attività nel paese, ha registrato la sua migliore performance annuale dal 2016, chiudendo il 2021 con un. Si tratta di un miglioramento di circa 54 milioni di euro rispetto al dato del 2020 (quando la perdita si era attestata a 18,3 milioni di euro), conseguito nonostante 59 milioni di euro di spese legate alla trasformazione. A contribuire positivamente sono stati un progresso del, che si è assestato a 953 milioni di euro con 56,5 milioni di euro di maggiori ricavi netti, e un miglioramento del, con un decremento di circa 70 milioni di euro degli accantonamenti per perdite sui crediti a 116 milioni di euro (-37,9%).Contestualmente alla comunicazione di questi risultati, Deutsche Bank ha annunciato lain Italia dell', la cui responsabilità è affidata a Marzio Pividori. "Se da un lato aver creato la Bank for Entrepreneurs ci consente di affrontare le esigenze private e aziendali degli imprenditori in maniera omogenea, con la nascita della Premium & Consumer Bank poniamo le basi per una", ha commentato Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy, Deutsche Bank."Vogliamo spingere ulteriormente, con un piano ambizioso di crescita - ha spiegato Pividori - Lo sviluppo nel credito al consumo e nelle carte di credito passa attraverso l'innovazione di prodotto, l'aumento della capacità distributiva di Deutsche Bank Easy e lo sviluppo degli accordi di partnership. Nella Premium Bank puntiamo ad essere una delle banche di riferimento per la clientela Affluent e Commerciale con una rete distributiva formata da professionisti d'eccellenza e la miglior piattaforma di offerta sulle soluzioni d'investimento".