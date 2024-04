Cherry Bank, nuovo M&A: acquista il 9,68% di Banca Macerata

(Teleborsa) -, banca specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL e nell'acquisto dei crediti fiscali, ha174.349 azioni ordinarie didel valore nominale di 25 euro (per un totale di oltre 4,35 milioni di euro), pari aldell'istituto marchigiano.è stato il pattista Moschini Spa e i sub-pattisti del patto Tartuferi, Domina spa e Viavai spa, che hanno venduto la loro partecipazione detenuta in Banca Macerata, si legge in un comunicato dell'istituto.Cherry Bank, guidata da Giovanni Bossi, ha da poco integratoe ha comunicato di aver chiuso il 2023 con un utile netto pari a 79,5 milioni di euro e impieghi netti verso imprese a 1.024,3 milioni di euro (+113,9%) di cui 527,4 milioni apportati da Banca Valconca che per circa un terzo è riferito a rapporti retail.Banca Macerata ha chiuso il 2023 coneconomici verso la clientela di 26,5 milioni di euro (+8,9%) e unpari a 2,1 milioni di euro.