Prevalgono le vendite per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-1,02%), calo per Mediobanca

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 107.586,2, in discesa di 1.109,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 525, dopo aver avviato la seduta a 526.Nel, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Tra leitaliane, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.