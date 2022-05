Cisco Systems crolla penalizzata dai conti

Cisco Systems

Dow Jones

Cisco

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,36% dopo aver deluso il mercato con i conti trimestrali sulla scia dei lockdown Covid in Cina e della guerra in Ucraina."Abbiamo continuato a vedere una solida domanda per le nostre tecnologie e la nostra trasformazione aziendale sta procedendo bene - ha affermato Chuck Robbins, presidente e CEO di Cisco - Sebbene i lockdown Covid in Cina e la guerra in Ucraina abbiano avuto un impatto sulle nostre entrate nel trimestre, i driver fondamentali della nostra attività sono forti e rimaniamo fiduciosi a lungo termine".L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,86 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,43. Il peggioramento dell'è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 39,83.