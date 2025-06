Wall Street apre in leggero rialzo, restano i timori di un coinvolgimento Usa nel conflitto Israele-Iran

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.999 punti.Guadagni frazionali per il(+0,45%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,25%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,56%),(+0,54%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.I mercati ancora impegnati a comprendere le intenzioni degliin merito ad un coinvolgimento neltraha fatto sapere che una decisione verrà presa entro le prossime due settimane mentre è in programma nella giornata di oggi unatra i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna con i funzionari iraniani per provare ad allentare le tensioni nella regione.Giornata di ribassi per il prezzo delanche se il bilancio settimanale dovrebbe restare positivo. Non sono diminuite infatti lerelative a potenzialidovute allo scontro in corso.Intanto, secondo il Wall Street Journal, la catena di negozi fai da teè pronta a presentare un'offerta per il distributore di prodotti per l'ediliziaSul fronte macroeconomico, non migliora l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia . A giugno, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) è rimasto a -4 punti, stesso punteggio registrato a maggio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di -1,7 punti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,54%),(+1,25%),(+1,10%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra i(+4,20%),(+3,62%),(+3,07%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.