Wall Street contrastata. Powell ribadisce approccio attendista sui tassi

(Teleborsa) -, con il Dow Jones in rialzo e S&P 500 e Nasdaq in ribasso (questi ultimi avevanotoccato ieri i massimi storici, mettendo a segno il miglior trimestre da oltre un anno a questa parte).Sul fronte della politica monetaria, il numero uno della Fed ha ribadito che la banca centrale statunitense intende "attendere e approfondire" l'impatto dei dazi sull'inflazione prima di abbassare i tassi di interesse.Per quanto riguarda la politica interna, gli occhi sono puntati sul ", mentre i senatori stanno votando su una lista potenzialmente lunga di emendamenti alla legge che si prevede aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al debito nazionale.Tra i dati macroeconomici pubblicati oggi, c'è stato un aumento inaspettato dellenegli Stati Uniti a maggio, suggerendo una continua resilienza del mercato del lavoro. L'attenzione sarà ora sul rapporto di giovedì sulle buste paga non agricole.Soffre, dopo che il presidente Donald Trump ha suggerito, in un post su Truth Social, che il Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) dovrebbe esaminare i sussidi governativi ricevuti dalle aziende del CEO Elon Musk. Questo è successo dopo che Musk ha criticato il "big, beautiful bill" di Trump, definendola una legge "completamente folle e distruttiva". Parlando con i giornalisti, Trump ha anche dichiarato che avrebbe preso in considerazione l'espulsione di Musk: "Non lo so", ha detto quando gli è stato chiesto se avrebbe espulso l'imprenditore sudafricano e cittadino statunitense, prima di aggiungere che "dovremo valutare la possibilità".Guardando ai, ilavanza a 44.533 punti (+1%), mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.198 punti. In rosso il(-0,87%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,41%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,34%),(+1,63%) e(+1,11%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,68%) e(-1,00%).del Dow Jones,(+7,08%),(+4,48%),(+4,03%) e(+3,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%. Tentenna, che cede lo 0,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,50%),(+6,94%),(+5,71%) e(+5,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,86 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,53%. Sensibili perdite per, in calo del 4,28%.