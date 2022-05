Richemont

Moncler

Hermes

Lvmh

Swatch

(Teleborsa) - Soffre tutto il comparto del lusso in Europa. A pesare sui titoli del settore, contribuisce il tonfo del gruppo svizzeroche nonostante i conti record 2021-22 sta pagando dazio con le previsioni sull'esercizio in corso e la situazione in Cina dovuta al lockdown.Tra i player del benchmark, a Milano soffremostra un timido recupero con un +0,19% mentre a Parigicede l'1,80%. Giù anche(-0,97%) e(-2,3%).