Moncler, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo da 1,15 euro

Moncler

(Teleborsa) - L'di, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2023 e ha deliberato la distribuzione di ununitario lordo pari a 1,15 euro per azione per complessivi 310,7 milioni di euro, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 21 maggio 2024. La data di stacco della cedola sarà il 20 maggio 2024, con pagamento il 22 maggio 2024.I soci hanno inoltre: espresso il voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nel 2023; approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di; approvato il nuovo Piano di Performance Shares 2024.