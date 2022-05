Nexi, partnership con Piteco: nuovo servizio per abbreviare pagamenti corporate

Nexi

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,28%. Il titolo estende il rialzo a Piazza Affari e si conferma in pole position nel FTSE MIB.La PayTech leader in Europa esoftware house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, hanno annunciato la sigla di una partnership che consente a grandi corporate e PMI di disporre di una nuova soluzione di pagamento digitale. Il servizio, frutto dell’unione del know how e delle soluzioni proprietarie dei due player, garantisce alle imprese una linea di credito aggiuntiva, una gestione controllata, automatizzata e sicura dei flussi autorizzativi, supportando una più rapida immissione di liquidità nella filiera., affidabile e sicuro che offre loro vantaggi tangibili nella gestione quotidiana della propria liquidità - afferma-. È un importante ampliamento della gamma di servizi che offriamo alle imprese e una testimonianza di come i pagamenti digitali garantiscano efficienza, velocità e migliore gestione del business a grandi corporate e PMI"., ha commentato: “In un momento di grande delicatezza come quello attuale,Con questa importante partnership siglata con Nexi, Piteco continua orgogliosamente a contribuire alla formazione di una vera e propria cultura della Supply Chain Finance".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 8,847 Euro con prima area di resistenza vista a 9,35. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,557.