Abercrombie & Fitch taglia guidance e cita impatto inflazione su consumatori

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -, casa di moda statunitense focalizzata principalmente sulla moda casual giovanile, ha registratodi 813 milioni di dollari nel primo trimestre (terminato il 30 aprile 2022), in crescita del 4% rispetto allo scorso anno. Ilè stato del 55,3%, in calo di circa 810 punti base rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di circa 80 milioni di dollari di costi di trasporto più elevati. Lasu base rettificata è stata di 6 milioni di dollari, rispetto all'utile operativo di 60 milioni di dollari dello scorso anno. Laè stata di 0,27 dollari su base rettificata, rispetto all'utile netto di 0,67 dollari dello stesso periodo 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 8 centesimi su ricavi per 799 milioni di dollari."Le vendite nette del primo trimestre hanno superato le aspettative, con un aumento del 4% a 813 milioni di dollari, il- ha commentato il- I risultati sono stati guidati dalla forza continua del marchio Abercrombie & Fitch. Le vendite nette di Hollister sono state in linea con le aspettative. Gli Stati Uniti hanno continuato a sovraperformare, le vendite nette dell'EMEA sono tornate in territorio positivo e l'APAC è stata influenzata dai lockdown Covid in Cina"."Prevediamo che i", ha aggiunto, sottolineando che Abercrombie & Fitch continuerà "a gestire le spese in modo rigoroso" e si impegnerà a compensare questi costi "proteggendo al contempo gli investimenti strategici nel marketing, nella tecnologia e nella nostra esperienza del cliente".Il gruppoentrate stabili o in crescita fino al 2% per l'intero anno fiscale 2022, rispetto a una precedente previsione di una crescita dal 2% al 4%. Gli analisti si aspettavano indicazioni per un aumento anno su anno del 3,5%. Il margine operativo dovrebbe essere compreso tra il 5 e il 6%, in calo rispetto alle previsioni precedenti dal 7 all'8%, riflettendo un impatto negativo combinato di 200 punti base dovuto all'aumento dei costi di trasporto e delle materie prime, valuta estera e minori vendite a causa di un presunto