Exor, assemblea approva dividendo di 0,43 euro. Axel Dumas entra in CdA

Exor

Hermès

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli, ha reso noto che sono stateproposte dal consiglio di amministrazione all'(AGM) tenutasi oggi in modalità virtuale. I soci hanno approvato i conti annuali 2021 ed espresso un parere positivo rispetto alla relazione sulla remunerazione 2021. È stata deliberata la distribuzione di unin circolazione, con una distribuzione massima di circa 99 milioni di euro. I dividendi saranno messi in pagamento il 22 giugno 2022 (data stacco cedola 20 giugno 2022) e saranno corrisposti alle azioni record a partire dal 21 giugno 2022 (record date)., amministratore delegato di, è stato nominatoper un mandato di un anno. A causa di altri impegni, Joseph Bae si è invece dimesso dal Consiglio di Exor e da membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. "Ringraziamo sinceramente Joseph Bae per il suo contributo al nostro Consiglio e diamo un caloroso benvenuto ad Axel Dumas - ha commentato John Elkann - Axel è il leader di sesta generazione di un'azienda a conduzione familiare che è l'epitome dell'eccellenza e della tradizione, ed è anche rinomata per il suo successo nella ricerca del rinnovamento e del cambiamento".Ladegli amministratori di Exor, spiega una nota, è stata "per allinearla meglio alla creazione di valore a lungo termine basata sulla performance,. Nell'ambito della politica di remunerazione modificata, è stato approvato un nuovo piano di performance share unit per gli amministratori esecutivi.L'assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione adella società per un importo massimo di 500.000.000 euro per 18 mesi. I soci hanno anche autorizzato il board ad annullare le azioni ordinarie detenute, o da detenere, come azioni proprie, al fine di ottimizzare la struttura del capitale della società e creare maggiore flessibilità nella gestione del capitale.