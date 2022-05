Snap paga deterioramento economia, titolo crolla a Wall Street

Snap

(Teleborsa) -, società del social network Snapchat, ha avvertito che nel trimestre in corso non riuscirà a raggiungere le proprie previsioni di ricavi e utili, a causa di un deterioramento dell'economia "più profondo e rapido di quanto previsto".L'annuncio ha provocato un crollo del titolo del 30% nel periodo di trading after hours a Wall Stteet ed un effetto domino sugli altri titoli del settore social media, come(ex Facebook),"Anche se continua a riportare una crescita su base annua, il nostro fatturato, in questo momento, sta crescendo a un ritmo più lento di quanto previsto" - ha spiegato ildella società nota per la sua APP di messaggistica,-."Crediamo ora che sia probabile riportare un fatturato e un EBITDA adjusted al di sotto della parte inferiore della forchetta di guidance relativa a questo trimestre".