Wall Street prudente aspetta dato su inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street, con gli investitori che attendono i dati sull’inflazione, in pubblicazione domani, mentre considerano sempre più difficile un taglio dei tassi di interesse, da parte della, a giugno, dopo gli ultimi dati che hanno mostrato la forza del mercato del lavoro e dell’economia statunitense nel suo complesso.Negli ultimi giorni, i banchieri della Fed hanno mostrato un atteggiamento molto cauto sul costo del denaro e tra loro c’è chi non ha nemmeno escluso la possibilità di non tagliarli nel corso del 2024.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 38.966 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.218 punti. In moderato rialzo il(+0,41%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,23%).