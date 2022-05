Nordstrom brilla grazie a trimestre e guidance

Nordstrom

S&P-500

retailer del lusso statunitense

indice del basket statunitense

Nordstrom

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,93% sui valori precedenti.Il gruppo d'abbigliamento ha chiuso ilcon un ritorno all'utile per 20 milioni di dollari, pari a 13 centesimi per azione, contro il rosso di 166 milioni, (1,05 dollari) di un anno prima. Isono rimbalzati del 18,7% annuo a 3,57 miliardi di dollari, contro i 3,28 miliardi del consensus.La società ha annunciato anche unda 500 milioni di dollari edal range 5-7% a 6-8%, nell'intero esercizio.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,07 USD con area di resistenza individuata a quota 24,12. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,21.