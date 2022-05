Tesmec, Cerved conferma rating solicited "B1.2"

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha comunicato che, agenzia italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie, ha"Siamo soddisfatti della valutazione conseguita da Tesmec che testimonia il grande impegno profuso nella conduzione del business e nel posizionamento in settori di mercato strategici come quelli dell'Energia e delle Infrastrutture - ha commentato l'- Una conferma, quella di Cerved Rating Agency, che arriva in un contesto macroeconomico ancora complesso. Siamo convinti che il percorso di crescita intrapreso dal gruppo sia basato su solide basi e che, il superamento della situazione internazionale contingente, possa garantire risultati ancora migliori nei prossimi anni".