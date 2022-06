Andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,46%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Unicredit

Banca Generali

Intesa Sanpaolo

listino milanese

Credem

Illimity Bank

Banca MPS

Ftse SmallCap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 8.642,3 e sta trattando a 8.793,7, balzando del 2,46% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 92 dopo un avvio a quota 91.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, seduta positiva per, che avanza bene del 2,68%.In luce, con un ampio progresso del 2,44%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,43%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,53%.avanza del 2,41%.Tra le azioni del, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,75%.