Coronavirus in Italia, tasso di positività in calo

(Teleborsa) - Sonodiin Italia registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.082 contagi di ieri, a fronte di poco più di 75mila tamponi con il tasso di positività al 11,3%, in calo dello 0,8%. Sono 70 le vittime. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi lunedì 6 giugno dal Ministero della Salute. Isono in totale 16.716.222 (+18.625) mentre gli attualmente positivi sonoSecondo ilcontro ilin Italia aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 137.847.720 dosi. Sonoleche hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 90,08% della popolazione interessata. Sonoledella popolazionedi. I bambini tra iche hanno completato il ciclo vaccinale sono 1.268.512."Ici hanno salvato la". Lo ha dettopresidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenendo a Sky TG24 Live in Venezia.Intanto, si segnala stress da pandemia per. Alla base del disagio psicologico ci sono i "cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione dellspiegano Sinpia e Sinpf.allenta le restrizioni. Da oggi ini residenti cominciano a tornare al lavoro ed è consentita la riapertura dei ristoranti e di altri spazi al chiuso, mentre gli studenti delle scuole primarie e secondarie tornerannosempre alta.di Sars-CoV-2, "che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre: più contagiosa, ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno". Lo ha detto il virologo dell'università Statale di Milano,, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1. In quanto tempo questa variante può diventare dominante anche qui? "Spero tra qualche mese, almeno a settembre.