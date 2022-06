Da IMU a Irpef, tutte le scadenze fiscali di giugno

(Teleborsa) -: la seconda metà del mese giugno porta con sè tante scadenze fiscale alle quali devono adempiere iLa prima data da cerchiare in rosso per i possessori a diverso titolo di case, pertinenze, fabbricati e terreni agricoli o edificabili è ilquando cioè saranno chiamati a versare l’acconto dell’Imu, da calcolare sulla base delle aliquote approvate dai Comuni e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Dal 2020 si applica la nuova, con l'accorpamento della Tasi.Altra data "utile" il 30 giugno entro la quale bisognerà versare il saldo e il primo acconto dse si vuole pagare senza dover subire maggiorazioni. Nella stessa data imprese e soggetti che hanno percepito contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e altri tipi di ristori previsti dal Decreto Rilancio dovranno compilare e inviareSempre il 30 giugno è l’ultimo giorno per la richiesta di esonero del pagamento del canone Rai da parte di chi dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica. Esenzione prevista anche per "con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)".Intanto, restando in ambito fiscale, da lunedì 6 giugno gli italiani "termineranno" di versare le tasse e i contributi previdenziali allo Stato e da martedì scatta il cosiddettoil giorno di liberazione fiscale. Rispetto al 2021, quest'anno l'appuntamento arriva un giorno prima, esattamente dopo 157 giorni lavorativi, inclusi i sabati e le domeniche.Il calcolo arriva dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), precisando che l'individuazione delaltro non è che "un puro esercizio teorico che serve a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'eccessivo peso fiscale che grava sugli italiani".Nel 2021 il peso fiscale nazionale ha raggiunto la soglia delche colloca l'Italia al sesto posto tra i 27 Paesi Ue dietro a Danimarca (48,1%), Francia (47,2%), Belgio (44,9%), Austria (43,8%) e Svezia (43,7%). L'anno scorso la media Ue si è attestata al 41,5%.