Imu, per la seconda casa in Italia spesa media di 977 euro: Roma la città più cara

(Teleborsa) - Entro lunedì 16 giugno, oltre 25 milioni di proprietari (il 41% risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati) di immobili diversi dall'abitazione principale – come seconde case, immobili commerciali, aree edificabili e terreni agricoli – dovranno mettere mano al proprioportafoglio e pagare circa(la meta dei 19,4 dovuti annualmente)Ilper una seconda casa, in una città capoluogo, sarà quest'anno di(di cui 488 per l'acconto di giugno), con punte di oltre tremila euro a Roma, che si conferma la città più cara. In vista dell'avvicinarsi della scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2025, fissata per il 16 giugno. è quanto emerge da unaa cura del delmostra significative variazioni tra le diverse città italiane. Tra quelle con i costi più elevati per le seconde case,con un valore medio annuo di 3.499 euro. Seguonodove il costo medio annuo è di 2.957 euro, econ 2.335 euro. A, il costo medio per una seconda casa è di 1.984 euro, mentre Salerno chiude la lista delle dieci città più care con un costo medio annuo di 1.514 euro.invece si distingue per il costo medio dell'Imu per le seconde case più basso, pari a 391 euro annui. Seguonocon un costo medio annuo di 394 euro econ 395 euro. Ail costo medio per una seconda casa è di 460 euro, mentreè in coda alla lista delle dieci città meno costose, con 551 euro. Guardando alle altre categorie per le quali si paga l'Imu, per(categorie catastali A/1, A/8, A/9), il costo medio complessivo dell'Imu sarà invece di 915 euro (458 euro per l'acconto di giugno), con punte di 3mila euro aseguita da; le meno care"Dall'analisi di questi dati – ha dichiarato il– emerge la necessità di una profonda riforma del catasto come pilastro di un sistema fiscale realmente equo e progressivo. L'attuale impianto catastale, basato su valori risalenti a oltre quarant'anni fa, genera ingiustizie e sperequazioni inaccettabili tra cittadini con situazioni abitative analoghe, ma trattamenti fiscali diversi. Adeguare le rendite catastali ai valori reali di mercato, senza aumentare la pressione fiscale complessiva, è un atto di giustizia sociale, per garantire che tutti contribuiscano in modo proporzionato alle proprie possibilità, in linea con l'articolo 53 della Costituzione. Tra l'altro, la riforma, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha aggiunto– è stata sollecitata con chiarezza anche dall'Unione Europea come condizione essenziale per modernizzare il Paese, combattere l'evasione e rafforzare la sostenibilità dei conti pubblici. Ritardi o rinvii ingiustificati rischiano di compromettere non solo gli obiettivi di equità, ma anche l'accesso ai fondi europei vitali per la crescita e la coesione. Chiediamo al Governo responsabilità e coraggio. La riforma del catasto è funzionale a rimpinguare il bilancio pubblico e a muovere risorse economiche nella direzione del contrasto alla povertà e, soprattutto – ha concluso– è un tassello indispensabile per un fisco più giusto, trasparente e vicino ai cittadini".