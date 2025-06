Confedilizia, IMU 2025: ultimi giorni per il pagamento della prima rata

(Teleborsa) -. Il pagamento dell’acconto, riguarda tutti gli immobili,, salvo che l’immobile sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono soggetti al versamento anche le aree edificabili e i terreni agricoli. È possibile, in alternativa,. Per gli enti non commerciali, invece, è previsto un pagamento in tre rate. A ricordarlo èSecondo quanto spiegato dall’associazione, lacorrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno, calcolata applicando l’aliquota e la detrazione valide per l’intero anno precedente. La, a saldo, dovrà essere versata entro il 16 dicembre e sarà calcolata tenendo conto delle aliquote comunali aggiornate, pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali del MEF.A partire da quest’anno,indicate nel prospetto allegato alla delibera. Inoltre, le esenzioni, riduzioni e agevolazioni previste dalla legge – come la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9, o la riduzione al 75% dell’IMU per gli immobili affittati con canone concordato – saranno applicate automaticamente, senza discrezionalità da parte dei Comuni.Infine, ila, ha ribadito la necessità di una: "Con oltre 22 miliardi di euro all’anno, la tassazione patrimoniale è diventata insostenibile. Chiediamo al Governo di avviare una riflessione sulla sua riduzione, per evitare che sempre più edifici vengano abbandonati o ridotti in ruderi".