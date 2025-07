Banca Mediolanum, raccolta netta da 721 milioni di euro a giugno

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso2025 con risultati commerciali pari a 1,09 miliardi di euro, di cui:a 721 milioni di euro, 6,10 miliardi YTD, raccolta netta in risparmio gestito a 762 milioni di euro, 4,54 miliardi YTD, nuovi finanziamenti erogati a 350 milioni di euro, 1,86 miliardi YTD, premi polizze protezione a 21 milioni di euro, 114 milioni YTD."Anche giugno conferma i solidi trend rilevati nella prima parte di questo 2025 così positivo:, trainata dalla continua trasformazione di risparmio amministrato - questo mese fortemente impattato da scadenze fiscali - verso le nostre soluzioni di investimento", ha commentato l'"Sono molto soddisfatto dei risultati di questi primi sei mesi che, seppur connotati da alcune fasi di instabilità e incertezza, ci consentono di chiudere il semestre con 6,1 miliardi di raccolta totale e 4,5 miliardi di gestita, quest'ultima in crescita del 47% rispetto allo scorso anno, e con 106.100 clienti acquisiti - ha aggiunto - Resteremo fortementeanche nella seconda parte dell'anno, che sono certo ci vedrà sempre più protagonisti sia per lo sviluppo della nostra rete di Family Banker sia con importanti iniziative per i nostri clienti".