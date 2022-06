"Fonti Attendibili": la redazione di A2A dara` consigli su comportamenti sostenibili in tutte le tappe del Jova Beach Party

(Teleborsa) - Promuovere pratiche di sostenibilita` virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano. Con questo obiettivo ", la, è pronta a vestire i panni di inviati speciali e di autori di, il fumetto nato da un'idea della multi-utility, in tutte le tappe del. Composta dai ragazzi die dagli allievi della, la redazione di A2A e` coordinata da, la piattaforma che riporta notizie, approfondimenti e interviste sull'universo dell'ambiente e della sostenibilita` a cura del Gruppo Gedi.Con ilFonti Attendibili – fa sapere A2A in una nota – portera` sulle spiagge italiane il personaggio di Azzurra, che vuole dare voce alla Gen – Z dispensando consigli su come utilizzare al meglio le risorse naturali. I ragazzi della redazione saranno impegnati a disegnare e a diffondere messaggi legati alla salvaguardia del Pianeta, rendendo Azzurra la protagonista di una serie di vignette caratterizzate da un tono di voce fresco, ironico e diretto.con il supporto di, giornalista di Green & Blue (GEDI) e Radioimmaginaria, avra` il compito di coordinare il team di fumettisti (composto da Giada Marra, Nicholas Maria Di Santo, Francesco Degli Esposti) e content editor (Noemi Sassatelli, Marco Regazzi, Lorenzo Gaudimundo e Carlotta Forni) per realizzare contenuti originali e in linea con la filosofia del progetto.Tappa per tappa, la redazione itinerante attivera` un vero e proprioproducendo contenuti e vignette ma anche video live dell'evento, interviste alle persone presenti al concerto e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.Azzurra e i suoi consigli saranno inoltre pubblicati sulle piattaforme social di A2A e sul sito "giovaatutti" creato dal Gruppo e dedicato all'iniziativa.