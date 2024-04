A2A lancia il nuovo "live" Logo che rappresenta la Life Company

A2A

(Teleborsa) -e si evolve, diventando una, capace di trasformarsi e di raccontare le tante anime della Life Company: ambiente, acqua, energia, circolarità. Lo storicolascerà spazio ad, capaci di mostrarne le numerosedel Gruppo: dalle due pale eoliche sinonimo dell’energia rinnovabile, alle bottiglie di plastica che ricordano come i rifiuti possano diventare risorse, fino alle gocce d’acqua."Abbiamo voluto rendere il logo A2A vivace e contemporaneo senza snaturare la nostra identità. Grazie alla dinamicità propria di internet, un 'doodle' capace di trasformarsi e di raccontare tutti i modi in cui siamo una Life Company che si prende cura dell’ambiente, dell’acqua e dell’energia", commenta, Chief Communications, Sustainability and Regional Affairs Officer di A2A, aggiungendo "abbiamo deciso diper raccontare come vedono il Gruppo partendo dai due pilastri della nostra strategia, l’economia circolare e la transizione energetica".Gli, Politecnico di Milano e del, Nuova Accademia di Belle Arti sono stati invitati a partecipare aguidati dalla fumettista e illustratrice italiana Bianca Bagnarelli.Fra tutti i partecipanti sono state, che assieme averranno svelate in occasione dell’edizione 2024 della. Visibili al pubblico dal 15 al 21 aprile pressol’appuntamento con il design organizzato da Corriere della Sera, Living e Abitare a Milano, i Live Logo di A2A prenderanno vita all’internodell’installazione “La città è una miniera: Design, Dismantle, Disseminate” firmata dallo studio