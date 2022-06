ILLA, EnVent sospende giudizio: incertezza e scarsa visibilità

ILLA

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente. Il ritiro del rating (che in precedenza era Neutral) arriva dopo che il titolo ILLA hadel dicembre 2017. A pesare sulla performance dell'azienda negli ultimi anni è stata la. ILLA era sbarcata a Piazza Affari con un prezzo unitario di 2,68 euro, mentre oggi scambia a quota 0,064 euro (in calo dell'84% nell'ultimo anno)."Dati alcuni indicatori critici come il livello di utilizzo della liquidità e il peso della posizione finanziaria rispetto ad altri fondamentali, riteniamo troppo soggettiva qualsiasi estensione delle proiezioni oltre il 2022 - scrive EnVent -indicato dai modelli di valutazione e dall'attuale andamento del mercato. Pertanto, in un quadro di incertezza edi breve/medio termine, non siamo in grado di assegnare una raccomandazione sul titolo e quindi sospendiamo il rating".