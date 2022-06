(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di. In particolare, saranno collocati BTP 12 Mesi (scadenza 14/06/2023) convenerdì 10 giungo e data dimartedì 14 giugno.Il Tesoro ha anche comunicato che, in assenza di specifiche esigenze di cassa, il giorno 10 giugno non verrà offerto il. Per le stesse ragioni, l'asta delprevista per il 28 giugno non avrà luogo.