Ki Group crolla in Borsa dopo giudizio società di revisione

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva come holding nel settore dei prodotti biologici e naturali. Risulta ildopo che ieri sera, a mercati chiusi, è arrivata la comunicazione che RSM Società di Revisione e Organizzazione ContabileIn discesa, che si attesta a 0,01 euro, con un. Il titolo è stato sospeso in asta di volatilità per l'intera mattinata, dopo aver brevemente fatto prezzo nei primi minuti di contrattazione. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,0089 e successiva a 0,0077. Resistenza a 0,0111.