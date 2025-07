Tesla crolla in Borsa mentre si accende lo scontro tra Trump e Musk

Tesla

Tesla

(Teleborsa) -, importante produttore statunitense di veicoli elettrici,, dopo che nelle ultime ore. Quest'ultimo ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione l'espulsione di Musk in risposta a una domanda sull'ex alleato diventato critico della sua legge di bilancio. "Non lo so", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se avrebbe espulso l'imprenditore sudafricano e cittadino statunitense, prima di aggiungere che "dovremo valutare".Trump ha attribuito l'opposizione di Musk al disegno di legge all'eliminazione dei sussidi da cui beneficiano le sue imprese. Musk negli scorsi giorni ha criticato duramente la legge repubblicana, definendola una "" e ha minacciato di contribuire alla creazione di un terzo partito politico negli Stati Uniti.mostra prezzi allineati a 298,1 USD, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 294,6 e successiva a quota 291. Resistenza a 300,3.