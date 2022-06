Economia, è ripartito International Horizons: “Così supportiamo l’internazionalizzazione delle PMI”

(Teleborsa) - “International Horizons si pone l’obiettivo di aiutare le pmi nei processi di sviluppo ed espansione internazionale. Non un ciclo di workshop ma un programma più articolato, che prevede una fase di analisi che precede l’area geografica di interesse per le imprese. Poi organizzeremo missioni imprenditoriali in loco che ci vedranno coinvolti fino a dicembre”. Lo ha affermato, managing director di, nel corso di “”, che si è svolto oggi a Napoli.Focus di questa edizione, organizzata da Cross Hub in collaborazione con lae le istituzioni del governo delle Canarie, le Isole Canarie: “Una meta interessante perché rappresenta unstrategicoincrocia tre continenti e un arcipelago di opportunità – spiega Genovese -. A partire dal digitale: le Canarie hanno subito colto l’opportunità del “”, vantando una interconnessione digitale unica al mondo, perché si trovano sulla dorsale della fibra ottica che va dall’America all’Africa. E poi ci sono incentivi di natura fiscale senza eguali in Europa”.Perdel Dipartimento di promozione Consorcio de la Zona Especial Canaria, “le Canarie costituiscono un hub strategico per tanti settori: audiovisivo, digitale, nuove tecnologie, commercio, attività legate a porti e al turismo. Una molteplicità di ambiti che potrebbe essere interessante per le piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione”., responsabile hub internazionalizzazione Cross Hub, sottolinea: “La parola chiave in questi mesi, nelle dinamiche di investimento internazionali, è sicurezza. Le imprese si stanno focalizzando su nazioni che offrono un ambiente di sicurezza superiore. Le Isole Canarie rientrano tra queste: sono spagnole, hanno un quadro contiguo con la legislazione europea e rappresentano una destinazione ideale”.L’evento ha registrato il sold out diper la partecipazione in presenza e oltre 250 per quella in. Sono intervenuti anche Liskel Alvarez, consigliere delegato Affari Interni del governo di Tenerife; Giovanni Farese, general manager Webidoo; e Simmaco Riccio, business partner Cross Hub.